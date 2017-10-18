За прошедшие сутки два кузбассовца погибли на железной дороге

За минувшие сутки в Кемеровской области два человека погибли под колесами поезда.

По информации пресс-службы УТ МВД РФ по СФО, первый инцидент произошел на перегоне станций Челы-Кайгур. Там был смертельно травмирован 38-летний житель Анжеро-Сужденска. Мужчина сидел на рельсах в момент столкновения. Авария произошла около 16:00 часов. Также возле станции Арлюк под поезд попала 57-летняя женщина. Столкновение произошло около 24:00 часов.