Женщин обижать не рекомендуется: как одна сексистская фраза погубила мужскую карьеру

Квотербэк Кэм Ньютон был лицом Национальной футбольной лиги (НФЛ) 2015 года и в статусе самого ценного игрока сезона привел команду Carolina Panthers к рекордным 15 победам за сезон и появлению в финале Super Bowl. Уровень его одобрения взлетел до небес, а заработки вне игрового поля превысили $10 млн за год.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/-saagGpNmp/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dab On 'Em? (@cam._.newton)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-11-30T03:30:51+00:00">Ноя 29 2015 в 7:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в октябре 2017-го Ньютон поставил свои «неигровые» доходы под удар, сделав несколько сексистских ремарок в адрес представительницы издания The Charlotte Observer.

«Забавно слушать, когда женщина говорит об игровых схемах», — заявил Ньютон на пресс-конференции, отвечая на вопрос Джордан Родриг.

Ответная реакция была незамедлительной: ремарки Ньютона разлетелись по соцсетям и стали основным сюжетом обсуждения в эфире спортивных радиостанций США. На следующий день производитель йогуртов Dannon, использовавший Ньютона в рекламе своего греческого йогурта с 2015 года, разорвал с ним отношения. «Мы шокированы и разочарованы поведением и высказываниями Кэма Ньютона в адрес Джордан Родриг, — говорится в сообщении старшего директора по внешним коммуникациям Dannon Майкла Ньюрита. — Мы считаем их сексистскими и принижающими достоинство всех женщин. Это полностью противоречит нашей установке на поощрение равноправия в любой рабочей среде. Принижать кого-либо по половому признаку недопустимо. Мы сообщили о своей позиции Кэму и больше не будем с ним работать».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3naJPYFpKq0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Компания Dannon перезаключила контракт с Ньютоном после того, как он стал самым ценным игроком, и компании будет сложно избежать выплаты вознаграждения, но использовать Ньютона в маркетинговых целях она больше не будет. По данным источников суммы сделки составляла около $1 млн ежегодно.

The Gatorade Company тоже осудила Ньютона, хотя принадлежащий корпорации PepsiCo бренд не пошел на полный разрыв отношений. «Комментарии Кэма были предосудительны и неуважительны по отношению ко всем женщинам и не отражают ценностей нашего бренда. Gatorade полностью поддерживает женщин, которые соревнуются, пишут, тренируют или играют какую-либо другую роль в спорте — на поле и вне его, — говорится в заявлении Gatorade.

Ньютон — один из самых высокооплачиваемых вне поля игроков НФЛ. В этом году его доходы от поддержки брендов, публичных появлений, роялти и лицензирования, по оценкам экспертов, составили почти $11 млн. В прошлом месяце он занял второе место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых игроков НФЛ с доходом $34,7 млн. Среди поддерживаемых им брендов в этом году значатся Buick, Gatorade, Under Armour и Carolina Health Systems.

Поддержка производителя спортивной одежды Under Armour — определенно самое прибыльное для Ньютона рекламное партнерство, на котором квортербэк зарабатывает миллионы. Футбольные бутсы его имени — самые популярная обувь, производимая компанией, а Ньютон получает отчисления с каждой проданной пары. Under Armour, чья выручка за последние 12 месяцев составила $5 млрд, подписала с Ньютоном рекордный для новичка контракт, еще до того, как он стал игроком номер 1 в 2011 году.

Ньютон очень нравится аудитории младше 25 лет. Их привлекают его танцы в зоне нападения и популяризация «дэббинга». Ньютон, похоже, веселится, играя в лиге, которую иногда называют «невеселой» за запреты на любые необычные действия. Любовь молодежи помогла Ньютону заключить сделку с детским телеканалом Nickelodeon на разработку проекта. В прошлом году он продюсировал и вел там передачу «Ва-банк с Кэмом Ньютоном», в которой помогал детям осуществлять мечты.

Так Ньютон стал еще одним участником длинного списка спортсменов, брошенных компаниями за их опрометчивые слова или действия. Тайгер Вудс, Лэнс Армстронг, Райан Лохте и Мария Шарапова потеряли миллионы, после того как их спонсоры разорвали с ними договора.