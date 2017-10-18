Женщин обижать не рекомендуется: как одна сексистская фраза погубила мужскую карьеру
Неуважительное отношение к вопросу, заданному американской журналисткой Кэму Ньютону из НФЛ, привело его к потере $10-миллионного контракта.
Неуважительное отношение к вопросу, заданному американской журналисткой Кэму Ньютону из НФЛ, привело его к потере $10-миллионного контракта.
Квотербэк Кэм Ньютон был лицом Национальной футбольной лиги (НФЛ) 2015 года и в статусе самого ценного игрока сезона привел команду Carolina Panthers к рекордным 15 победам за сезон и появлению в финале Super Bowl. Уровень его одобрения взлетел до небес, а заработки вне игрового поля превысили $10 млн за год.
Но в октябре 2017-го Ньютон поставил свои «неигровые» доходы под удар, сделав несколько сексистских ремарок в адрес представительницы издания The Charlotte Observer.
Ответная реакция была незамедлительной: ремарки Ньютона разлетелись по соцсетям и стали основным сюжетом обсуждения в эфире спортивных радиостанций США. На следующий день производитель йогуртов Dannon, использовавший Ньютона в рекламе своего греческого йогурта с 2015 года, разорвал с ним отношения. «Мы шокированы и разочарованы поведением и высказываниями Кэма Ньютона в адрес Джордан Родриг, — говорится в сообщении старшего директора по внешним коммуникациям Dannon Майкла Ньюрита. — Мы считаем их сексистскими и принижающими достоинство всех женщин. Это полностью противоречит нашей установке на поощрение равноправия в любой рабочей среде. Принижать
Компания Dannon перезаключила контракт с Ньютоном после того, как он стал самым ценным игроком, и компании будет сложно избежать выплаты вознаграждения, но использовать Ньютона в маркетинговых целях она больше не будет. По данным источников суммы сделки составляла около $1 млн ежегодно.
The Gatorade Company тоже осудила Ньютона, хотя принадлежащий корпорации PepsiCo бренд не пошел на полный разрыв отношений. «Комментарии Кэма были предосудительны и неуважительны по отношению ко всем женщинам и не отражают ценностей нашего бренда. Gatorade полностью поддерживает женщин, которые соревнуются, пишут, тренируют или играют
Поддержка производителя спортивной одежды Under Armour — определенно самое прибыльное для Ньютона рекламное партнерство, на котором квортербэк зарабатывает миллионы. Футбольные бутсы его имени — самые популярная обувь, производимая компанией, а Ньютон получает отчисления с каждой проданной пары. Under Armour, чья выручка за последние 12 месяцев составила $5 млрд, подписала с Ньютоном рекордный для новичка контракт, еще до того, как он стал игроком номер 1 в 2011 году.
Ньютон очень нравится аудитории младше 25 лет. Их привлекают его танцы в зоне нападения и популяризация «дэббинга». Ньютон, похоже, веселится, играя в лиге, которую иногда называют «невеселой» за запреты на любые необычные действия. Любовь молодежи помогла Ньютону заключить сделку с детским телеканалом Nickelodeon на разработку проекта. В прошлом году он продюсировал и вел там передачу «Ва-банк с Кэмом Ньютоном», в которой помогал детям осуществлять мечты.
Перевела Мария Ханутина