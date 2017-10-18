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07:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

МЧС: в городах Свердловской области завоют сирены на случай ЧС

Спасательный главк обратился к жителям Среднего Урала.

Источник: AP 2017

Сегодня во всех городах Свердловской области будут включены электросирены. МЧС проводит техническую проверку, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу МЧС Свердловской области.

«В 11.30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, спасатели проводят ежегодную плановую проверку систем оповещения на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что на прошлой неделе из-за распространения в социальных сетях недостоверной информации о движении на Свердловскую область радиационного облака среди населения началась легкая паника. МЧС в тот же день опровергли любую распространившуюся информацию на этот счет.

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