МЧС: в городах Свердловской области завоют сирены на случай ЧС

Источник: AP 2017

Сегодня во всех городах Свердловской области будут включены электросирены. МЧС проводит техническую проверку, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу МЧС Свердловской области.

«В 11.30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, спасатели проводят ежегодную плановую проверку систем оповещения на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций.