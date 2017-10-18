МЧС: в городах Свердловской области завоют сирены на случай ЧС
Спасательный главк обратился к жителям Среднего Урала.
Спасательный главк обратился к жителям Среднего Урала.
Сегодня во всех городах Свердловской области будут включены электросирены. МЧС проводит техническую проверку, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на
«В 11.30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — пояснили в
Таким образом, спасатели проводят ежегодную плановую проверку систем оповещения на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что на прошлой неделе