В свой юбилей Новосибирск побратается еще с одним городом

В свой 125-летний юбилей Новосибирск может установить побратимские связи с одним из городов Германии.

«Перспективы подписания договора о побратимских отношениях между Новосибирском и одним из городов Федеративной Республики Германии обсудил мэр Анатолий Локоть на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Российской Федерации Рюдигером фон Фричем», — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По мнению новосибирского градоначальника, такие проекты помогают наладить, так называемую, «народную дипломатию».

«Она играет важнейшую позитивную роль в сотрудничестве стран», — заметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он пригласил немецкую делегацию следующим летом на празднование 125-летия мегаполиса.

Стоит напомнить, что у сибирского мегаполиса уже есть побратимские связи с рядом городов мира. Среди них, например, японский Саппоро и южно-корейский Тэжон.

Встреча мэра Новосибирска и посла Германии в России охватывала все аспекты сотрудничества сибирского мегаполиса с этим государством. Большой упор делался на экономическую составляющую. Немецкая сторона говорила о том, что эти связи только укрепляются.