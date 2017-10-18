В свой юбилей Новосибирск побратается еще с одним городом
Сейчас ищут достойного кандидата.
Сейчас ищут достойного кандидата.
В свой 125-летний юбилей Новосибирск может установить побратимские связи с одним из городов Германии.
«Перспективы подписания договора о побратимских отношениях между Новосибирском и одним из городов Федеративной Республики Германии обсудил мэр Анатолий Локоть на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Российской Федерации Рюдигером фон Фричем», — сообщает
По мнению новосибирского градоначальника, такие проекты помогают наладить, так называемую, «народную дипломатию».
«Она играет важнейшую позитивную роль в сотрудничестве стран», — заметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он пригласил немецкую делегацию следующим летом на празднование 125-летия мегаполиса.
Стоит напомнить, что у сибирского мегаполиса уже есть побратимские связи с рядом городов мира. Среди них, например, японский Саппоро и
Встреча мэра Новосибирска и посла Германии в России охватывала все аспекты сотрудничества сибирского мегаполиса с этим государством. Большой упор делался на экономическую составляющую. Немецкая сторона говорила о том, что эти связи только укрепляются.
«В прошлом году был поставлен рекорд инвестиций в российскую экономику, и этот тренд сохраняется и нарастает, — отметил Рюдигер фон Фрич. — Представители наших компаний готовы открывать здесь новые предприятия, создавать рабочие места, приносить деньги, транслировать свои инновации. В этом отношении Новосибирск представляет большой интерес, так как здесь есть хорошие научные разработки, которые также можно воплотить в реальное производство».