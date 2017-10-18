Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Олег Газманов попал в ДТП
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
07:15 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В свой юбилей Новосибирск побратается еще с одним городом

Сейчас ищут достойного кандидата.

В свой 125-летний юбилей Новосибирск может установить побратимские связи с одним из городов Германии.

«Перспективы подписания договора о побратимских отношениях между Новосибирском и одним из городов Федеративной Республики Германии обсудил мэр Анатолий Локоть на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Российской Федерации Рюдигером фон Фричем», — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По мнению новосибирского градоначальника, такие проекты помогают наладить, так называемую, «народную дипломатию».

«Она играет важнейшую позитивную роль в сотрудничестве стран», — заметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он пригласил немецкую делегацию следующим летом на празднование 125-летия мегаполиса.

Стоит напомнить, что у сибирского мегаполиса уже есть побратимские связи с рядом городов мира. Среди них, например, японский Саппоро и южно-корейский Тэжон.

Встреча мэра Новосибирска и посла Германии в России охватывала все аспекты сотрудничества сибирского мегаполиса с этим государством. Большой упор делался на экономическую составляющую. Немецкая сторона говорила о том, что эти связи только укрепляются.

«В прошлом году был поставлен рекорд инвестиций в российскую экономику, и этот тренд сохраняется и нарастает, — отметил Рюдигер фон Фрич. — Представители наших компаний готовы открывать здесь новые предприятия, создавать рабочие места, приносить деньги, транслировать свои инновации. В этом отношении Новосибирск представляет большой интерес, так как здесь есть хорошие научные разработки, которые также можно воплотить в реальное производство».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске во время тест-драйва украли BMW стоимостью 5 миллионов рублей
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь