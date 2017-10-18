19% пермяков стали чаще опаздывать на работу

Главными признаками осенней хандры пермяки назвали сонливость (72%) и упадок сил (67%). Плохое настроение у себя отмечают 64% пермяков, а каждого третьего всё раздражает.

Половина пермяков отметили, что наступление осени отрицательно повлияло на их работоспособность — работать стало тяжелее. А вот 3%, напротив, почувствовали прилив сил.

44% стали чаще делать перерывы и отвлекаться во время работы, 42% делают меньше задач, чем обычно.

Специалисты Зарплата.ру провели опрос почти тысячи жителей краевой столицы и узнали, что с приходом осени 26% пермяков уже мерзнут по утрам в ожидании транспорта, 28% игнорируют будильник, а 19% стали чаще опаздывать на работу.

Самым действенным способом борьбы с осенней депрессией пермяки считают крепкий и продолжительный сон. На втором месте — отпуск, на третьем — спорт и любая физическая активность. Далее в рейтинге пермяков следуют общение с родными, приём витаминов и насыщенная культурная жизнь.