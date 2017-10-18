Синоптики рассказали, когда в Омске снова пойдут дожди
Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, уже в среду, 18 октября, в регионе местами пройдут небольшие дожди.
Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, уже в среду, 18 октября, в регионе местами пройдут небольшие дожди.
Днем в городе будет тепло — от +9 до +14 градусов, но ветрено. Порывы ветра местами будут достигать 15 м/с.
А уже завтра в Омской области начнет холодать. В четверг, 19 октября, в Омске ожидается от +5 до +10 градусов тепла, временами будет идти дождь. В пятницу, 20 октября, будет еще чуть холоднее — от +4 до +9 градусов, а к дождю присоединится мокрый снег.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на текущую неделю до 20 октября синоптики обещали погоду неустойчивого характера, когда дни с дождями и порывистым ветром чередуются с днями без осадков.