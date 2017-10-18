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07:29 (мск), источник: РИА Новости

Утвержден календарь выходных на 2018 год

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. Постановление, проект которого подготовил Минтруд, опубликовано на сайте кабинета.

Источник: РИА "Новости"

Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпавшие с праздничными днями, будут перенесены на 9 марта и 2 мая соответственно. Кроме того, за счет того, что выходные выпадают на субботу 28 апреля, субботу 9 июня и субботу 29 декабря, нерабочими станут понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

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Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать десять дней с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, на которые приходятся новогодние каникулы и Рождество, три дня с 23 по 25 февраля (День защитника Отечества), четыре дня с 8 по 11 марта (Международный женский день) и четыре дня с 29 апреля по 2 мая (праздник весны и труда). К Дню Победы будет приурочен только один выходной — 9 мая, также три нерабочих дня будет с 10 по 12 июня (День России) и три дня с 3 по 5 ноября (День народного единства).

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