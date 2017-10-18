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07:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

ОРВИ за неделю заболели более 22 тыс. южноуральцев

Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области ниже эпидемического порога на 5%.

В то же время пока не зафиксировано ни одного случая гриппа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Зарегистрировано 22294 случая ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 11%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ “негриппозной” этиологии — вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций», — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Добавим, что на Южном Урале продолжается прививочная кампания. Так, вакцины от гриппа уже получили более 800 тыс. жителей.

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