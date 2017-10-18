ОРВИ за неделю заболели более 22 тыс. южноуральцев
Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области ниже эпидемического порога на 5%.
Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области ниже эпидемического порога на 5%.
В то же время пока не зафиксировано ни одного случая гриппа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Зарегистрировано 22294 случая ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 11%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ “негриппозной” этиологии — вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций», — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Добавим, что на Южном Урале продолжается прививочная кампания. Так, вакцины от гриппа уже получили более 800 тыс. жителей.