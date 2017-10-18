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07:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

Стоящая в пробке ворона удивила челябинцев

Фотографиями сидящей на машине птицы горожане поделились в соцсети.

Ворона, расположившаяся на стоящем в пробке автомобиле, удивила жителей Челябинска, фотографией птицы горожане поделились в соцсети.

Поведение вороны стало поводом для шуток среди пользователей. Одни предположили, что пернатая спешит, но экономит силы, другие предположили, что птица — полноправный пассажир или даже навигатор автомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Через Бла бла кар едет», — заметил один из участников обсуждения.

«Опаздывает на работу», — предположил другой комментатор.

Напомним, ранее челябинцы поделились в соцсети видеозаписью из магазина, где воробьи клевали печенье прямо на стеллажах. Ролик также стал поводом для шуток о том, что птицы хотят сладкого, но не могут купить лакомство, потому что «у них лапки».

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