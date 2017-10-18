Стоящая в пробке ворона удивила челябинцев

Поведение вороны стало поводом для шуток среди пользователей. Одни предположили, что пернатая спешит, но экономит силы, другие предположили, что птица — полноправный пассажир или даже навигатор автомобиля.

Напомним, ранее челябинцы поделились в соцсети видеозаписью из магазина, где воробьи клевали печенье прямо на стеллажах. Ролик также стал поводом для шуток о том, что птицы хотят сладкого, но не могут купить лакомство, потому что «у них лапки».