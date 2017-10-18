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07:41 (мск), источник: Om1.ru

Возле омского хлебозавода развелись полчища крыс

На помойке дома рядом с хлебозаводом творится хаос и грязь.

Очередная жалоба омичей на мусор и грязь на улице города. В соцсетях горожане негодуют по поводу антисанитарии: рядом с домом № 175 на улице 20 лет РККА появилась настоящая свалка, которую устроили сами жители. Площадка для сбора мусора не организована должным образом: на фотографии виден только один бак, и то переполненный.

Неизбежно, что на такой помойке завелись крысы. Как уверяет автор, в этом месте они «бегают толпами». Ситуация осложняется тем, что по соседству находится хлебозавод. Омичей особенно беспокоит этот нюанс.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях горожане посоветовали жителям самостоятельно следить за чистотой на мусорной площадке, а не перекладывать вину на управляющие услуги.

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