В Башкирии наступил сезон дождей

Источник: РИА "Новости"

В минувшие выходные над республикой стянулись тучи, разверзлось небо и с тех пор дожди не прекращаются. Такая ситуация сохранится как минимум до субботы, а может и дальше. Вот такая картина вырисовывается, согласно сведений из Башгидрометцентра.

В четверг, 19 октября, вновь ожидаются осадки, но местами будет лишь моросить. Вместе с тем, ночью ожидаются заморозки — столбик термометра упадет до 0, а днем будет не теплее +5…+10. Вдобавок — порывистый ветер.

В последний рабочий день недели, 20 октября, небольшие дожди ожидаются лишь местами. А вот общая картина ухудшится: станет еще на пару градусов прохладнее, плюс — ветер изменит направление на северное.