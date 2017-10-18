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07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии наступил сезон дождей

До выходных изменений не предвидится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 71% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В минувшие выходные над республикой стянулись тучи, разверзлось небо и с тех пор дожди не прекращаются. Такая ситуация сохранится как минимум до субботы, а может и дальше. Вот такая картина вырисовывается, согласно сведений из Башгидрометцентра.

В четверг, 19 октября, вновь ожидаются осадки, но местами будет лишь моросить. Вместе с тем, ночью ожидаются заморозки — столбик термометра упадет до 0, а днем будет не теплее +5…+10. Вдобавок — порывистый ветер.

В последний рабочий день недели, 20 октября, небольшие дожди ожидаются лишь местами. А вот общая картина ухудшится: станет еще на пару градусов прохладнее, плюс — ветер изменит направление на северное.

Отметим, что Гидрометцентр России обещал, что в октябре в Башкирии выпадет больше месячной нормы осадков.

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