Губернатор поздравил члена иркутского землячества Бориса Зубарева с юбилеем области

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время рабочего визита в Москву поздравил ветерана Великой Отечественной войны, члена Президентского совета «Иркутского землячества «Байкал» Бориса Зубарева с 80-летним юбилеем области. В силу солидного возраста Борис Матвеевич не смог принять участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

«К сожалению, в силу солидного возраста Борис Матвеевич не смог принять участие в праздничных мероприятиях, поэтому я пришел поздравить нашего земляка с этой важной датой. Он внес огромный вклад в развитие отечественной геологии и обеспечение экономического могущества нашей страны», — сказал Сергей Левченко.