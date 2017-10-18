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07:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор поздравил члена иркутского землячества Бориса Зубарева с юбилеем области

В силу солидного возраста он не смог принять участие в мероприятиях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время рабочего визита в Москву поздравил ветерана Великой Отечественной войны, члена Президентского совета «Иркутского землячества «Байкал» Бориса Зубарева с 80-летним юбилеем области. В силу солидного возраста Борис Матвеевич не смог принять участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

«К сожалению, в силу солидного возраста Борис Матвеевич не смог принять участие в праздничных мероприятиях, поэтому я пришел поздравить нашего земляка с этой важной датой. Он внес огромный вклад в развитие отечественной геологии и обеспечение экономического могущества нашей страны», — сказал Сергей Левченко.

Справка: ЗУБАРЕВ Борис Матвеевич родился в Иркутске в 1921 году. Он был первым заместителем министра геологии СССР. Трижды лауреат государственной премии СССР, кавалер восьми орденов Советского Союза и России, заслуженный геолог РФ, действительный член Российской академии естественных наук, автор более 20-ти научных работ. 19 ноября Борис Матвеевич отметит свой 96-летний день рождения.

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