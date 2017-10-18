Восточный обход меняет две полосы движения на четыре

Источник: Вести - Пермь

Теперь эта неприятная история позади, а впереди только Чусовской мост.

Две полосы движения и асфальт не лучшего качества. До сегодняшнего дня для всех жителей поселка Новобродовский это была единственная дорога в Пермь до работы и обратно. Очередной участок Восточного обхода — идеальная альтернатива, которую уже успели оценить.

Длина нового участка четырехполосной трассы чуть более 5 километров. Для безопасности смонтировали освещение и бетонные ограждения.

Двухуровневая развязка на дороге с итак непростым рельефом — один из самых сложных объектов. Но без нее проект был бы неполноценным, ведь этот путевод в разы сокращает путь до излюбленного дачного направления.

Продолжение Восточного обхода — как пример настоящего бума дорожного строительства в Пермском крае в 2017 году. Из бюджета всех уровней были выделены рекордные 12 миллиардов рублей. Только с федеральным софинансированием по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги» возводится 87 объектов.

При этом главная задача расширения Восточного обхода остается прежней — создание полноценного транспортного коридора на север края и в соседние регионы.