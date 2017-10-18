Директорам школ Екатеринбурга представили парк «Россия — моя история»

Для педагогов организовали презентацию парка, рассказав о его возможностях, затем провели экскурсию, где руководители школ смогли сами оценить возможности интерактивных экспонатов. Отметим, что мероприятие состоялось при поддержке и инициативе Фонда святой Екатерины и департамента образования администрации Екатеринбурга.

В приветственном слове начальник департамента Екатерина Сибирцева призвала педагогов прийти и ознакомиться с экспозицией.

Екатерина Сибирцева: «Мне кажется, это совершенно новый форма для нашего образовательного и историко-культурного пространства города. По-моему, он таит в себе много возможностей и сегодня откроет их для вас. Самое главное, что для современного поколения детей такой формат может быть очень интересен. Мы окунемся в огромный информационный портал, связанный с историей России. Надеюсь, вы испытаете большой эмоциональный подъем, который довелось испытать мне, когда я была тут впервые. Я благодарю сегодняшних наших хозяев — администрацию музея, Фонд святой Екатерины — за то, что так любезно нас принимаете».

Директор мультимедийного исторического парка Наталья Прошина также поблагодарила Фонд святой Екатерины и пообещала, что педагогам не только представят экспозицию, но и расскажут и покажут, какие формы взаимодействия можно использовать в работе с детьми.

Наталья Прошина: «Воспитание патриотизма без знания истории невозможно. Первая мультимедийная экспозиция была создана в 2012 году, в Манеже. Она была посвящена 400-летию дома Романовых. Затем был большой резонанс, было подготовлено четыре экспозиции, которые представляют собой всю историю России с древнейших времен. Все залы экспозиции включают в себя два контента: федеральный и региональный».

По ее словам, школам предлагаются обзорные, тематические экскурсии, уроки истории, которые проводит сам преподаватель: он приходит, выбирает, заказывает конкретную экскурсию, а затем проводит урок для своих учеников.

Также в парке можно проводить различные интеллектуальные игры, квесты, брейн-ринги, которые разрабатываются специалистами.

Как рассказала Прошина, ценовая политика парка приятно обрадует преподавателей. Если группа школьников приходит с преподавателем, без экскурсионного обслуживания, она может посетить все четыре экспозиции бесплатно.

В случае заказа экскурсии для группы разработана абонементная система: цена абонемента составляет 100 рублей: 25 рублей за одну экспозицию.

Также на площадке функционирует лекторий, где еженедельно проводятся публичные лекции по знаковым фигурам истории. Работает и кинолекторий, проводятся шахматные турниры и многое другое.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев от своего имени и от имени фонда поздравил педагогов с профессиональным праздником.