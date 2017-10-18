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07:57 (мск), источник: dostup1.ru

ЮУрГУ вошел в рейтинг лучших вузов Европы и Азии

В прошлом году челябинский университет находился в диапазоне 150−200, сегодня занимает 132 строчку.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) повысил позиции в рейтинге QS среди стран Европы и Азии «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В прошлом году челябинский университет находился в диапазоне 150−200, сегодня он занимает 132 строчку.

Рейтинг использует адаптивную методологию общего мирового рейтинга QS. Оценка проходит по нескольким показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов и сотрудников, соотношение научно-педагогического состава и студентов и количество цитирований на одного сотрудника университета.

«Это очень важно для нашего университета, потому что это очередной шаг по продвижению в рейтингах, тем более международного уровня. Мы стремимся к вхождению в глобальные рейтинги, и сегодняшний показатель — уверенный шаг на пути к реализации данной цели», — комментирует начальник отдела продвижения в рейтингах Управления международного сотрудничества ЮУрГУ Людмила Лапина.

Рейтинг «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)» впервые опубликован в 2014 году. В 2017 году в публикуемую часть рейтинга вошли 250 лучших университетов центральной Азии.

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