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07:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Усиление ветра ожидается на Южном Урале

В Челябинской области усилится ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 71% 769 мм рт. ст. 3 м/с

Такой прогноз обнародовал региональный Гидрометцентр, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Уже завтра, 19 октября, скорость ветра увеличится до 5−10 метров в секунду, а отдельные порывы будут достигать семнадцати. При этом сохранится пасмурная погода.

Так, сегодня и завтра будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами — до умеренных. Температура воздуха днем составит от +7°С до +12°С, а ночью — от -2°С до +3°С.

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