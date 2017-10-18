Усиление ветра ожидается на Южном Урале
В Челябинской области усилится ветер.
В Челябинской области усилится ветер.
Такой прогноз обнародовал региональный Гидрометцентр, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Уже завтра, 19 октября, скорость ветра увеличится до 5−10 метров в секунду, а отдельные порывы будут достигать семнадцати. При этом сохранится пасмурная погода.
Так, сегодня и завтра будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами — до умеренных. Температура воздуха днем составит от +7°С до +12°С, а ночью — от -2°С до +3°С.