В Башкирии мать троих детей пряталась от судебных приставов в шкафу
Жительница Туймазинского района Башкирии отдала троих детей в детский дом.
Жительница Туймазинского района Башкирии отдала троих детей в детский дом.
Органы опеки и попечительства приняли решение лишить женщину родительских прав и обязали ее выплачивать алименты, сообщает УФССП по Башкирии.
Нерадивая мать не выплачивала алименты, нигде не работала и скрывалась от приставов. За это время долг по выплате превысил 180 тысяч рублей.
В ходе очередного визита судебных приставов женщину нашли спрятавшейся в шкафу. Ее предупредили о возможном привлечении к уголовной ответственности в случае неуплаты. Мать пообещала погасить задолженность.