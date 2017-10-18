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08:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мать троих детей пряталась от судебных приставов в шкафу

Жительница Туймазинского района Башкирии отдала троих детей в детский дом.

Органы опеки и попечительства приняли решение лишить женщину родительских прав и обязали ее выплачивать алименты, сообщает УФССП по Башкирии.

Нерадивая мать не выплачивала алименты, нигде не работала и скрывалась от приставов. За это время долг по выплате превысил 180 тысяч рублей.

В ходе очередного визита судебных приставов женщину нашли спрятавшейся в шкафу. Ее предупредили о возможном привлечении к уголовной ответственности в случае неуплаты. Мать пообещала погасить задолженность.

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