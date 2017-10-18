В Самаре на мостовом комплексе «Южный» открыто движение по обеим сторонам

Утром, 18 октября мост «Южный» и путепровод «Аврора» были полностью открыты для движения транспорта — теперь оно осуществляется по обеим полосам, сообщает администрация Самары.

В настоящее время ремонт, стартовавший 12 апреля этого года, находится в завершающей стадии. Сроки работ по проекту, изначально рассчитанному на 21 месяц, были скорректированы по инициативе главы Самары Олега Фурсова с учетом социальной значимости моста и путепровода. С основным объемом по двухлетнему муниципальному контракту подрядчик справился почти в 3,5 раза быстрее. Этого удалось достичь в том числе благодаря тому, что работы проводились одновременно на всем протяжении мостового комплекса — сначала на левой половине, а затем на правой. При этом полностью движение не перекрывалось: оно было попеременно организовано по свободной половине в оба направления.

На всех этапах ремонта осуществляется ежесуточный контроль как силами специалистов фирмы-подрядчика, так и со стороны кураторов МБУ «Дорожное хозяйство» и городских властей.

Сейчас рабочие подрядной организации — ООО ПСК «Волга» — продолжают трудиться в круглосуточном режиме, с учетом погодных условий. По заверениям заместителя генерального директора ООО ПСК «Волга» Романа Кокошникова, существенное сокращение сроков не повлияло на качество.

На всем протяжении моста укреплены несущие конструкции, смонтированы деформационные швы, отремонтирован тротуар, установлены барьерное и перильное ограждения, обновлена система освещения, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади семь тысяч кв. м с использованием смеси ЩМА-20, отличающейся повышенной прочностью при эксплуатации, влаго- и сдвигоустойчивостью, что особенно важно для магистралей с большой загрузкой. Кроме того, выполнена укладка литого асфальтобетона в районе деформационных швов на площади 210 кв. м.

На путепроводе также завершены работы по монтажу деформационных швов, установке ограждений, выполнены тротуарные работы, обустроены лестничные сходы, отремонтировано освещение, закончено устройство верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальта на проезжей части и на подходах к путепроводу — в целом на площади около 12,5 тысяч кв. м. В районе деформационных швов на площади 600 кв. м уложен литой асфальтобетон.