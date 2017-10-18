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08:07 (мск), источник: Sputnik

Повторенье — мать ученья: в Узбекистане появятся студенты-второгодники

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В высших учебных заведениях Узбекистана вводится новый прядок, в рамках которого студентов за неуспеваемость будут оставлять на второй год, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Соответствующий приказ, вносящий поправки в действующее Положение о высшем образовании, подписал министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Маджидов.

В частности теперь, согласно обновленному пункту 46, студенты, не освоившие предметы в установленные сроки (академические должники), не будут отчисляться, а на основании приказа ректора вуза, их оставят на второй год.

Студентам, не выполнившим по уважительной причине требования учебного плана, должны быть предоставлены индивидуальные графики сдачи академической задолженности до начала нового учебного года.

Однако администрация вуза все же сможет отчислить учащегося если он нарушил правила внутреннего распорядка или Устав высшего образовательного учреждения. При этом не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента или нахождения его на каникулах.

Напомним, что в этом году заявления на поступление в вузы подали 729,9 тысячи абитуриентов (по сравнению с 663,3 тыс. в 2016 году). Конкурс составил 11 человек на место. Тестовые испытания были проведены в специально подготовленных 21 765 аудиториях, расположенных в 1080 зданиях. Позже свыше четырех тысяч абитуриентов подали апелляции по результатам вступительных экзаменов.

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