Повторенье — мать ученья: в Узбекистане появятся студенты-второгодники

Источник: Sputnik

Соответствующий приказ, вносящий поправки в действующее Положение о высшем образовании, подписал министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Маджидов.

В частности теперь, согласно обновленному пункту 46, студенты, не освоившие предметы в установленные сроки (академические должники), не будут отчисляться, а на основании приказа ректора вуза, их оставят на второй год.

Студентам, не выполнившим по уважительной причине требования учебного плана, должны быть предоставлены индивидуальные графики сдачи академической задолженности до начала нового учебного года.

Однако администрация вуза все же сможет отчислить учащегося если он нарушил правила внутреннего распорядка или Устав высшего образовательного учреждения. При этом не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента или нахождения его на каникулах.