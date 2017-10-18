Мосты Новосибирска деформируются от нагрузок

Трещины в элементах Октябрьского моста были обнаружены экспертами еще в 2007-м году, но ремонт его металлоконструкций ни разу не проводился. Димитровский мост действует почти 40 лет, но в 2013 году эксперты отмечали, что его швы давно не выдерживают нагрузок.

В Новосибирске четыре автодорожных мостовых перехода: Октябрьский, Димитровский, Бугринский и мост плотины ОбьГЭС. Еще есть мост Северного обхода, но он находится на территории Новосибирской агломерации.

Из всех пяти мостов основную транспортную нагрузку многие десятилетия несут Октябрьский (новосибирцы еще называют его Коммунальным, сдан в 1955 году) и Димитровский (1978 год) мосты. Они деформируются от нагрузок. Текущее состояние мостов тревожит специалистов.

Об этом три года назад, на итоговом совещании, посвященном работе транспортного департамента в 2013 году, говорил Валерий Зарубин, в ту пору — начальник ГУБО мэрии Новосибирска.

— На Октябрьском мосту ни разу не проводился ремонт металлоконструкций, хотя обследование (выполненное экспертами СГУПС в 2007 году — прим. ред.) зафиксировало деформации отдельных стоек и других элементов несущих конструкций, — сообщил чиновник. — А на Димитровском мосту деформационные швы уже давно не выдерживают возросшие нагрузки.

Зарубин отметил, что если раньше приходилось ремонтировать швы раз в месяц, то в 2013 году это происходило в среднем каждую неделю. С тех пор состояние мостов не улучшилось, так как никаких серьезных ремонтных работ не проводилось.

В 2007 году специалистами Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) было выполнено обследование Октябрьского моста, по результатам которого выяснилось, что в металлических стойках, в местах их крепления к аркам, появились трещины. Об этом корреспонденту VN.ru подробно рассказал заведующий кафедрой «Мосты» СГУПС Сергей Бокарев.

По мнению специалистов, опасность деформации стоек состоит в том, что, будучи элементами подпруги, они держат на себе балки пролетного строения. Если стойки потеряют устойчивость и сложатся пополам, то пролет моста в этом месте может деформироваться вплоть до обрушения.

Не только деформации металлических конструкций, но и визуально наблюдаемые трещины и разрушения в основании моста вызывали обеспокоенность активистов «Гражданского патруля». Общественники предположили, что, вероятно, с момента проведения экспертизы мост разрушился сильнее, чем предполагали эксперты.

Если обследование Октябрьского (Коммунального) моста проводилось в 2007 году, и он уже тогда нуждался в ремонте, то какова ситуация сейчас?

— Ситуация не улучшилась, а, скорее всего, ухудшилась, — ответил на вопрос корреспондента VN.ru директор МУП «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС») Александр Мысик. Он напомнил, что мэрия подала в региональный минтранс заявку на повторное обследование моста в 2018 году.

— Если будет обеспечено софинансирование, то это позволит провести обследование моста, по результатам обследования будет разработана рабочая документация на его ремонт, — сказал директор МУП «УЗСПТС».

Судьбу Димитровского моста также может определить только экспертиза.

— Специализированные организации экспертизу этого моста не проводили. Для того, чтобы установить его состояние, необходимо обследование, — пояснил Александр Мысик. — Если не ремонтировать мосты, то рано или поздно их придется вывести из эксплуатации.

Капремонт мостов, особенно Октябрьского, возможен при наличии альтернативы проезда через Обь в центральной части города. Об этом говорил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков во время телемоста новосибирских экспертов с представителями компании-проектировщика из Санкт-Петербурга. Говоря о планах капитального ремонта Октябрьского (Коммунального) моста, он отметил, что речь о полном закрытии не идет:

— Сегодня, если не иметь дублирующего моста и поставить на капитальный ремонт Коммунальный, мы получим большой грандиозный коллапс, — пояснил Евгений Раков. — Поэтому новый мост должен стать подспорьем для того, чтоб нам переложить транспортные потоки с одной магистрали на другую.

Процесс накопления дефектов Октябрьского моста продолжается, пусть и не быстро.