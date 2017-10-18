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08:29 (мск), источник: СуперОмск

В Советском округе зафиксирован мощный выброс диоксида азота

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают — предельно допустимая концентрация диоксида азота в 1,4 раза превышена в САО Омска.

Источник: РИА "Новости"

Во всех остальных округах на 16 октября ПДК загрязняющих веществ не превышала предельно допустимых значений.

Напомним, диоксид азота — тяжелый газ красно-бурого цвета. Высокотоксичный газ крайне пагубно влияет на здоровье его вдыхающих — больше всего страдают органы дыхательной системы. Основные источники выбросов бурого газа — горящий мусор, электростанции, промышленные предприятия и автомобили.

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