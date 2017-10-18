В Советском округе зафиксирован мощный выброс диоксида азота
Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают — предельно допустимая концентрация диоксида азота в 1,4 раза превышена в САО Омска.
Источник:РИА "Новости"
Во всех остальных округах на 16 октября ПДК загрязняющих веществ не превышала предельно допустимых значений.
Напомним, диоксид азота — тяжелый газ красно-бурого цвета. Высокотоксичный газ крайне пагубно влияет на здоровье его вдыхающих — больше всего страдают органы дыхательной системы. Основные источники выбросов бурого газа — горящий мусор, электростанции, промышленные предприятия и автомобили.