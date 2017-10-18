В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
Все услуги на ярмарке оказываются бесплатно.
Все услуги на ярмарке оказываются бесплатно.
19 октября c 11:00 до 14:00 в помещении МАУ г. о. Самара «Дворец творчества» (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, сообщает мэрия Самары.
Всех, кто находится в поиске работы, на ярмарке вакансий ожидает:
— личное общение со специалистами отделов кадров более 50 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;.
— возможность пройти собеседование с предприятиями, участвующими в подготовке и проведении Мундиаля;.
— скайп — собеседование с организациями, которые предложат работу вахтовым методом;.
— подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 15000 вакансий;.
— профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;.
— консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;.
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— консультации представителей Администрации г. о. Самара по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности;.
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Всем посетителям будет представлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, а также о вакансиях по временной занятости.
В ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о вакансиях.
Вход свободный.