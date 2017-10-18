В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

19 октября c 11:00 до 14:00 в помещении МАУ г. о. Самара «Дворец творчества» (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, сообщает мэрия Самары.

Всех, кто находится в поиске работы, на ярмарке вакансий ожидает:

— личное общение со специалистами отделов кадров более 50 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;.

— возможность пройти собеседование с предприятиями, участвующими в подготовке и проведении Мундиаля;.

— скайп — собеседование с организациями, которые предложат работу вахтовым методом;.

— подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 15000 вакансий;.

— профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;.

— консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;.

— мастер-класс «Как организовать поиск работы», на котором соискатели узнают, как правильно организовать процесс поиска работы, как подготовиться к собеседованию с работодателем, как грамотно составить резюме и другие секреты успешного трудоустройства;.

— консультации представителей Администрации г. о. Самара по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности;.

— мастер-класс для соискателей по теме «Охрана труда и техника безопасности».

Всем посетителям будет представлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, а также о вакансиях по временной занятости.

В ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о вакансиях.