Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
09:53 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест

Все услуги на ярмарке оказываются бесплатно.

19 октября c 11:00 до 14:00 в помещении МАУ г. о. Самара «Дворец творчества» (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, сообщает мэрия Самары.

Всех, кто находится в поиске работы, на ярмарке вакансий ожидает:

— личное общение со специалистами отделов кадров более 50 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский;.

— возможность пройти собеседование с предприятиями, участвующими в подготовке и проведении Мундиаля;.

— скайп — собеседование с организациями, которые предложат работу вахтовым методом;.

— подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской базы Центра занятости, содержащей свыше 15000 вакансий;.

— профессиональные консультации об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;.

— консультации высококвалифицированных специалистов по профориентации и психологии;.

— мастер-класс «Как организовать поиск работы», на котором соискатели узнают, как правильно организовать процесс поиска работы, как подготовиться к собеседованию с работодателем, как грамотно составить резюме и другие секреты успешного трудоустройства;.

— консультации представителей Администрации г. о. Самара по вопросам, касающимся охраны труда и техники безопасности;.

— мастер-класс для соискателей по теме «Охрана труда и техника безопасности».

Всем посетителям будет представлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, а также о вакансиях по временной занятости.

В ярмарке примут участие специализированные печатные издания. Гражданам, ищущим работу, будет предложено свыше 1500 экземпляров газет, содержащих информацию о вакансиях.

Вход свободный.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самарский университет впервые вошел в международный предметный рейтинг THE
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь