Храм-на-воде переезжает к Театру драмы
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание рабочей группы по вопросам строительства в столице Среднего Урала храма святой Екатерины.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание рабочей группы по вопросам строительства в столице Среднего Урала храма святой Екатерины.
Во встрече приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, инициаторы проекта — генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руководители Фонда святой Екатерины и ряда предприятий региона.
«Залог успешной реализации этого благого дела — в превращении его в общегражданский проект», — заявил Евгений Куйвашев. В результате обсуждения принято решение рекомендовать Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке у Театра драмы.
Напомним, строительство храма инициаторы проекта приурочили к 300-летию Екатеринбурга. Ранее обсуждался проект возведения культового объекта на насыпном острове в районе «Динамо». Проект поддержали многие известные горожане.