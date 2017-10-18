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08:41 (мск), источник: ЕАН

Храм-на-воде переезжает к Театру драмы

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание рабочей группы по вопросам строительства в столице Среднего Урала храма святой Екатерины.

Во встрече приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, инициаторы проекта — генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руководители Фонда святой Екатерины и ряда предприятий региона.

«Залог успешной реализации этого благого дела — в превращении его в общегражданский проект», — заявил Евгений Куйвашев. В результате обсуждения принято решение рекомендовать Градостроительному совету рассмотреть вариант строительства храма святой Екатерины на площадке у Театра драмы.

Напомним, строительство храма инициаторы проекта приурочили к 300-летию Екатеринбурга. Ранее обсуждался проект возведения культового объекта на насыпном острове в районе «Динамо». Проект поддержали многие известные горожане.

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