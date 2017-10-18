В Минске сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов
Историй, когда
Историй, когда
В ЗАГСе Ленинского района Минска, например, и не припомнят другого такого бракосочетания, кроме того, что случилось несколько недель назад — 29 сентября, когда Катя и Лена Насковец сказали да своим избранникам Саше и Леше Устиновичам. Теперь у них одна фамилия на четверых.
Подробности знакомства молодожены рассказывают за чашечкой чая в семейном кругу.
— Нас с Лешей друг другу представил общий знакомый, — Лена прекрасно помнит тот холодный январский день. Что говорила, в чем была одета и, конечно, какое впечатление произвел на нее будущий муж. Признается, сразу понравился. Показалось, что у них много общего.
А Леша уверен: это была любовь с первого взгляда. Когда же отец девушек узнал, что у этого парня есть
Катя из всех — самая разговорчивая:
— Мечтали ли мы с сестрой выйти замуж в один день? Даже не задумывались об этом… А когда с ребятами стали встречаться, так само собой получилось. Они нам и предложения вместе сделали. И мы ответили практически в унисон. Может, совпадение, а может, судьба…
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Катя смотрит на мужа и смеется. Мол, было дело… В день свадьбы, когда женихи приехали забирать невест из родительского дома, фотограф им испытание устроил. Предложил девушкам стать спиной к входу: мол, пусть выбирают. Прически одинаковые. Свадебные платья женихи до сих пор не видели… Вот Саша чуть и не перепутал, направился в сторону Лены, но вовремя исправился…
А дальше ребята уже весь день от избранниц не отходили.
Девушки признаются: выходя замуж, волновались только о том, что теперь у каждой будет своя семья. С детства же были неразлучны. Вспоминают, как Лена однажды даже концерт устроила родителям, когда Катя на ночь осталась у бабушки, а ее дома хотели уложить спать. Пришлось отвозить к сестре в час ночи… Да и потом
— Конечно, родители говорят, что рано или поздно нам все равно придется разъехаться. А я думаю, необязательно. Сейчас снимаем квартиру на четверых, а потом, кто знает, может, купим две на одном этаже. Иначе даже не представляю… Летом мы с Сашей ездили в Грузию отдыхать на 10 дней. Было такое чувство, что часть меня здесь остается.
Леша и Саша согласны: вместе веселее. Хоть они и менее привязаны друг к другу, планировали даже поступать на разные специальности в разные города — а вышло иначе. Сами из агрогородка Полочаны в Молодечненском районе. Но, не сговариваясь, подали документы в Березинский
— На кухне. Кашеварим… Каждый раз
А девушки хвастаются: мол, их мужья готовят лучше, чем в иных ресторанах.
На вопрос, что считают для себя самым главным в жизни, отвечают разными словами, но смысл вкладывают один: семья. Да, и деток планируют, чтобы у каждой пары не меньше трех было. Мол, один ребенок часто растет эгоистом. У
— Кстати, во время свадьбы среди гостей конкурс интересный проводился. На лучшую услугу, которую наши друзья, родные готовы оказывать нам в течение года. Предложения были разные. Например, готовить по ведру оливье или баньку топить. Но победителем мы выбрали тетю Лену — она предложила целый год шить распашонки. Придет время — напомним…
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лена: Когда папа узнал, что у моего парня есть
Леша: Как познакомили с родителями? Позвонили, сказали, что приедем не одни. Мама, конечно, по поводу первой встречи переживала: мол, столичные девушки — капризные. Но Лена и Катя ей очень понравились.
Саша: В свадебное путешествие планируем отправиться в Милан. Лена и Катя давно мечтали побывать в этом городе. А мы с ними хоть на край света.
Катя: Что для меня счастье? Оно еще не родилось. А точнее, хочу, чтобы в нашей с Сашей семье бегало как минимум три маленьких счастья. Тогда она будет
Фестиваль близнецов и двойняшек Счастье вдвойне прошел в Минске 14 октября во время выставки Материнство и детство.
ШТРИХИ К ТЕМЕ
В ЗАГСе Ленинского района вспомнили еще один необычный случай: