В Минске сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В ЗАГСе Ленинского района Минска, например, и не припомнят другого такого бракосочетания, кроме того, что случилось несколько недель назад — 29 сентября, когда Катя и Лена Насковец сказали да своим избранникам Саше и Леше Устиновичам. Теперь у них одна фамилия на четверых.

Подробности знакомства молодожены рассказывают за чашечкой чая в семейном кругу.

— Нас с Лешей друг другу представил общий знакомый, — Лена прекрасно помнит тот холодный январский день. Что говорила, в чем была одета и, конечно, какое впечатление произвел на нее будущий муж. Признается, сразу понравился. Показалось, что у них много общего.

А Леша уверен: это была любовь с первого взгляда. Когда же отец девушек узнал, что у этого парня есть брат-близнец, сказал дочерям: Вы попали. Так и вышло. Катя с Сашей начали встречаться уже через пару месяцев. А вскоре обе пары отправились в ЗАГС подавать заявления. Вспоминают: когда главный специалист Ольга Козак увидела их вчетвером — замерла от удивления. Братья, бывает, хотят жениться в один день, сестры — выйти замуж, но чтобы близнецы в квадрате… В общем, предложила ребятам организовать одновременную регистрацию по индивидуальному сценарию. Так и гостям удобнее — не нужно дважды присутствовать на церемонии.

Катя из всех — самая разговорчивая:

— Мечтали ли мы с сестрой выйти замуж в один день? Даже не задумывались об этом… А когда с ребятами стали встречаться, так само собой получилось. Они нам и предложения вместе сделали. И мы ответили практически в унисон. Может, совпадение, а может, судьба…

— Сами-то друг друга не путаете?

Катя смотрит на мужа и смеется. Мол, было дело… В день свадьбы, когда женихи приехали забирать невест из родительского дома, фотограф им испытание устроил. Предложил девушкам стать спиной к входу: мол, пусть выбирают. Прически одинаковые. Свадебные платья женихи до сих пор не видели… Вот Саша чуть и не перепутал, направился в сторону Лены, но вовремя исправился…

А дальше ребята уже весь день от избранниц не отходили. Кто-то из гостей даже заметил: обычно на свадьбе одна невеста и ту крадут. А тут две было и ни одну умыкнуть не получилось.

Девушки признаются: выходя замуж, волновались только о том, что теперь у каждой будет своя семья. С детства же были неразлучны. Вспоминают, как Лена однажды даже концерт устроила родителям, когда Катя на ночь осталась у бабушки, а ее дома хотели уложить спать. Пришлось отвозить к сестре в час ночи… Да и потом как-то все у них вместе получалось. Окончили Минский колледж предпринимательства. Устроились в магазин продавцами. Познакомились с братьями-близнецами… Катя рассуждает:

— Конечно, родители говорят, что рано или поздно нам все равно придется разъехаться. А я думаю, необязательно. Сейчас снимаем квартиру на четверых, а потом, кто знает, может, купим две на одном этаже. Иначе даже не представляю… Летом мы с Сашей ездили в Грузию отдыхать на 10 дней. Было такое чувство, что часть меня здесь остается.

Леша и Саша согласны: вместе веселее. Хоть они и менее привязаны друг к другу, планировали даже поступать на разные специальности в разные города — а вышло иначе. Сами из агрогородка Полочаны в Молодечненском районе. Но, не сговариваясь, подали документы в Березинский аграрно-технический профессиональный лицей. И сейчас работают на одном объекте сварщиками. Интересуюсь: как две молодые семьи любят проводить свободное время?

— На кухне. Кашеварим… Каждый раз что-то новое. Сырники, например, сегодня готовили. А что? Один лепит, другой поворачивает, третий пробует. А четвертый? Контролирует, — смеется Леша.

А девушки хвастаются: мол, их мужья готовят лучше, чем в иных ресторанах.

На вопрос, что считают для себя самым главным в жизни, отвечают разными словами, но смысл вкладывают один: семья. Да, и деток планируют, чтобы у каждой пары не меньше трех было. Мол, один ребенок часто растет эгоистом. У сестер-близняшек, к слову, тоже третья сестричка есть. Старшая. Когда узнала про двойную свадьбу, обрадовалась: теперь будет еще и два брата! А у Саши с Лешей младшая сестренка — она была свидетельницей…

— Кстати, во время свадьбы среди гостей конкурс интересный проводился. На лучшую услугу, которую наши друзья, родные готовы оказывать нам в течение года. Предложения были разные. Например, готовить по ведру оливье или баньку топить. Но победителем мы выбрали тетю Лену — она предложила целый год шить распашонки. Придет время — напомним…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лена: Когда папа узнал, что у моего парня есть брат-близнец, сразу сказал нам с сестрой: Вы попали.

Леша: Как познакомили с родителями? Позвонили, сказали, что приедем не одни. Мама, конечно, по поводу первой встречи переживала: мол, столичные девушки — капризные. Но Лена и Катя ей очень понравились.

Саша: В свадебное путешествие планируем отправиться в Милан. Лена и Катя давно мечтали побывать в этом городе. А мы с ними хоть на край света.

Катя: Что для меня счастье? Оно еще не родилось. А точнее, хочу, чтобы в нашей с Сашей семье бегало как минимум три маленьких счастья. Тогда она будет по-настоящему счастливая.

Фестиваль близнецов и двойняшек Счастье вдвойне прошел в Минске 14 октября во время выставки Материнство и детство.

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