В Омске на Успешной улице появится памятник Суворову
Мемориал создается на средства
Мемориал создается на средства
В ближайшее время в Омске появится памятник великому полководцу, генералиссимуса и национальному герою России Александру Суворову. Его созданием занимался известный российский скульптор и художник Александр Рожников в скульптурной мастерской Александра Устенко.
Как отмечает автор, великий полководец изображен на фоне развевающегося знамени, а в руках у него карта легендарного швейцарского похода 1799 года. Добавим, что памятник появится на улице Успешной в Центральном административном округе.