Куда поедут казахстанцы отдыхать на новый год?
Какие страны на сегодняшний день являются приоритетными для казахстанских туристов, и есть ли ажиотаж уже сегодня?
Какие страны на сегодняшний день являются приоритетными для казахстанских туристов, и есть ли ажиотаж уже сегодня?
Оксана Нестерова, руководитель туристского отдела авиатурагентства TRANSAVIA: «Сегодня каждый знает, что чем раньше начать планировать тур, тем выгоднее его можно приобрести. Основные направления, которые всегда были популярными на нашем рынке, это Таиланд, ОАЭ, Египет, Индия».
Эльмира Саркитбаева, менеджер по туризму авиатурагентства GlobalAir: «Европейские направления выбирают туристы сегмента VIP в силу более дорогостоящих авиаперелетов, наличия визы, дорогих горнолыжных курортов. Страны
Этот же вопрос прокомментировала нам руководитель туристского отдела авиатурагентства Otrar Travel, Газиза Казгулова, сообщив, что в их агентстве сегодня более востребованы как раз европейские направления: «На данный момент большим спросом пользуются такие направления как: Лапландия, Испания и Италия. Из
Что происходит с потоком выезда за рубеж, по сравнению с прошлым годом, сказалось ли увеличение стоимости авиабилетов на активности перелетов?
«Что касается увеличения или уменьшения объема выезда граждан РК за рубеж, в рамках компании GlobaiAir можно сказать, что поток остается примерно на том же уровне, ближе к середине ноября картина будет более понятной», — сказала Эльмира Саркитбаева.
«Итоги этого года еще не подведены. Но могу сказать точно, что на рынке чувствуется небольшой спад по сравнению с прошлым годом», — прокомментировали в TRANSAVIA.
А вот в авиатурагентстве Otrar Travel отмечают другую тенденцию: «Поток желающих выехать за рубеж, по сравнению с прошлым годом на новогодние праздники значительно вырос».
Отдельно хотелось бы выделить Лапландию, как самое новогоднее направление. Имеется ли спрос?
Опросив наших спикеров, мы сделали вывод, что Лапландия определенно вызывает интерес, особенно у туристов с детьми. Но пока не является местом массового туризма, в силу того, что необходимо оформлять визу, не бывает прямых рейсов, и отелей в деревне Санта Клауса немного и просто не хватает мест.
Если подытожить, куда на сегодняшний день, выгоднее всего поехать из Казахстана на новогодние праздники?
«Как мы знаем, на Новый год всегда происходит подъем цен в
«Понятие “выгодно” в период новогодних праздников и в каникулярное время будет скорее зависеть не от направления, а от сроков бронирования, то есть насколько заблаговременно турист выбирает и выкупает тур. Существует понятие “Ранее бронирование”, благодаря которому можно сократить стоимость путевки, нежели если приобретать тур в “последнюю минуту”», — сказали в компании Global Air.