Куда поедут казахстанцы отдыхать на новый год?

Источник: Kapital.kz

Оксана Нестерова, руководитель туристского отдела авиатурагентства TRANSAVIA: «Сегодня каждый знает, что чем раньше начать планировать тур, тем выгоднее его можно приобрести. Основные направления, которые всегда были популярными на нашем рынке, это Таиланд, ОАЭ, Египет, Индия».

Эльмира Саркитбаева, менеджер по туризму авиатурагентства GlobalAir: «Европейские направления выбирают туристы сегмента VIP в силу более дорогостоящих авиаперелетов, наличия визы, дорогих горнолыжных курортов. Страны Юго-Восточной Азии являются наиболее привлекательными для массового направления туризма, многие страны ЮВА имеют облегченный визовый режим для граждан РК, а так же прямые чартерные рейсы в высокий сезон. Чтобы говорить об ажиотаже — его пока нет, обычно заблаговременно приобретают туры очень “продвинутые” туристы, которые делают это ежегодно, и которые стараются не увеличивать свой бюджет, скажем, турист выше среднего класса. А как раз “спохватываться” начинают в канун праздника, и там задействованы уже разные категории туристов от очень высокого уровня достатка до путешественников, которые ищут экономные туры, но таковых не бывает перед праздником и скупается практически все».

Этот же вопрос прокомментировала нам руководитель туристского отдела авиатурагентства Otrar Travel, Газиза Казгулова, сообщив, что в их агентстве сегодня более востребованы как раз европейские направления: «На данный момент большим спросом пользуются такие направления как: Лапландия, Испания и Италия. Из Юго-Восточной Азии, востребованными остаются пляжи Таиланда».

Что происходит с потоком выезда за рубеж, по сравнению с прошлым годом, сказалось ли увеличение стоимости авиабилетов на активности перелетов?

«Что касается увеличения или уменьшения объема выезда граждан РК за рубеж, в рамках компании GlobaiAir можно сказать, что поток остается примерно на том же уровне, ближе к середине ноября картина будет более понятной», — сказала Эльмира Саркитбаева.

«Итоги этого года еще не подведены. Но могу сказать точно, что на рынке чувствуется небольшой спад по сравнению с прошлым годом», — прокомментировали в TRANSAVIA.

А вот в авиатурагентстве Otrar Travel отмечают другую тенденцию: «Поток желающих выехать за рубеж, по сравнению с прошлым годом на новогодние праздники значительно вырос».

Отдельно хотелось бы выделить Лапландию, как самое новогоднее направление. Имеется ли спрос?

Опросив наших спикеров, мы сделали вывод, что Лапландия определенно вызывает интерес, особенно у туристов с детьми. Но пока не является местом массового туризма, в силу того, что необходимо оформлять визу, не бывает прямых рейсов, и отелей в деревне Санта Клауса немного и просто не хватает мест.

Если подытожить, куда на сегодняшний день, выгоднее всего поехать из Казахстана на новогодние праздники?

«Как мы знаем, на Новый год всегда происходит подъем цен в два-три раза, в связи с пиковыми датами. Одними из самых доступных направлений на сегодняшний день остаются Египет и Гоа», — отметила Оксана Нестерова.