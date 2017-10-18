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09:20 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня в Молдове ожидается солнечная погода

Синоптики обещают, что сегодня, 18 октября, в Молдову вернется солнечная погода и теплые температуры.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Actualitati.md

На севере страны термометры покажут ночью +10 +13C и днем +20..+23C.

В центре минимальная температура составит+11 +14C и максимальная -+21 +24C.

На юге страны термометры покажут от+12 +15C ночью и +22 +25C днем.

Атмосферное давление повышенное. В ближайшие дни погода не изменится существенно.

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