Сегодня в Молдове ожидается солнечная погода
Синоптики обещают, что сегодня, 18 октября, в Молдову вернется солнечная погода и теплые температуры.
Синоптики обещают, что сегодня, 18 октября, в Молдову вернется солнечная погода и теплые температуры.
На севере страны термометры покажут ночью +10 +13C и днем +20..+23C.
В центре минимальная температура составит+11 +14C и максимальная -+21 +24C.
На юге страны термометры покажут от+12 +15C ночью и +22 +25C днем.
Атмосферное давление повышенное. В ближайшие дни погода не изменится существенно.