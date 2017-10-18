Ученые выяснили, что спорт убивает интерес к сексу у женщин

К такому выводу специалисты пришли, изучив данные о физических нагрузках и сексуальной жизни женщин. Исследования показали, что наиболее спортивные девушки, которые часами тренируются в спортзалах и стремятся полностью избавиться от жировых отложений, практически не испытывают влечение.