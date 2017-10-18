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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, что спорт убивает интерес к сексу у женщин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что интенсивные занятия спортом значительно снижают сексуальное желание у женщин, пишет The Sun.

Источник: AP 2017

К такому выводу специалисты пришли, изучив данные о физических нагрузках и сексуальной жизни женщин. Исследования показали, что наиболее спортивные девушки, которые часами тренируются в спортзалах и стремятся полностью избавиться от жировых отложений, практически не испытывают влечение.

Отмечается, что из-за постоянных тренировок у женщин нарушается работа гипофиза. В результате организм не вырабатывает достаточное количество тестостерона и эстрогена — гормонов, отвечающий за уровень женского либидо.

Ученые подчеркивают, что в занятиях спортом должна соблюдаться умеренность, поскольку для нормального функционирования репродуктивной системы женскому организму необходимо иметь определенное количество жировой ткани.

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