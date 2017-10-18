Солнечная погода ожидается на Фестивале молодежи в Сочи
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Прогнозы метеорологов на улучшение погодных условий в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, начинают сбываться.
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Прогнозы метеорологов на улучшение погодных условий в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, начинают сбываться.
В третий день официальной программы форума на курорте установится солнечная и теплая погода, сообщили ТАСС в Сочинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«18 октября в Сочи ожидается переменная облачность, и лишь местами небольшой дождь. Ветер умеренный, температура воздуха 16−21 градусов тепла», — отметили в метеоцентре.
Особенно пристально организаторы молодежного фестиваля следят в эти дни за силой и направлением ветра. Снятые
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
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