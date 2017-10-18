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09:42 (мск), источник: ТАСС

Солнечная погода ожидается на Фестивале молодежи в Сочи

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Прогнозы метеорологов на улучшение погодных условий в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, начинают сбываться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 769 мм рт. ст. 0 м/с

В третий день официальной программы форума на курорте установится солнечная и теплая погода, сообщили ТАСС в Сочинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«18 октября в Сочи ожидается переменная облачность, и лишь местами небольшой дождь. Ветер умеренный, температура воздуха 16−21 градусов тепла», — отметили в метеоцентре.

Особенно пристально организаторы молодежного фестиваля следят в эти дни за силой и направлением ветра. Снятые из-за резких порывов флаги делегаций стран-участниц фестиваля вернули на место. Но из-за низкой облачности накануне отменили выступление пилотажной группы «Соколы России». Когда позволит погода, летчики продемонстрируют гостям Сочи воздушный и групповой пилотаж над береговой линией в районе Олимпийского парка.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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