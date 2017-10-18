Мемориальный комплекс морякам откроется в парке Победы в Уфе
Торжественное открытие запланировано на 20 октября.
Торжественное открытие запланировано на 20 октября.
Открытие мемориального комплекса морякам в парке Победы в Уфе запланировано на 20 октября, об этом сообщает
Комплекс состоит из трех элементов:
Рубки АПЛ проекта 671, где будут установлены имена погибших моряков. Символа верности и любви, надежды и скорби, посвященного гибели АПРК К- 141 «Курск» проекта 949 А «Антей», олицетворяющего мать, жену, любимую девушку моряка — ждущую на скале возле моря своего сына, мужа и парня. Стелы — символа создания российского флота с барельефами четырех адмиралов — Петра 1, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и
Как рассказывает председатель Морского собрания Юлай Муратов, сейчас почти все необходимые работы по созданию мемориала завершаются. Открыты верхние люки рубки подводной лодки, рядом со скульптурой матери, ждущей
Автор барельефов — скульптор Альфина Ахунова, известная уфимцам как один из создателей скульптуры одинокому романтику в парке «Кашкадан» в Сипайлово, как автор барельефа Мустая Карима в башкирской гимназии № 158 и других.
В церемонии открытия примут участие генералы и адмиралы Вооруженных Сил страны, Герои Советского Союза и Герои России — уроженцы Башкортостана, ветераны Вооруженных сил и
Напомним, мемориал начали строить в октябре 2012 года. Инициатором стало Морское собрание Башкирии. Интересно, что для работ была приобретена и перевезена из Мурманской области 21тонная рубка подводной лодки «К306».