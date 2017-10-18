Мемориальный комплекс морякам откроется в парке Победы в Уфе

Открытие мемориального комплекса морякам в парке Победы в Уфе запланировано на 20 октября, об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Комплекс состоит из трех элементов:

Рубки АПЛ проекта 671, где будут установлены имена погибших моряков. Символа верности и любви, надежды и скорби, посвященного гибели АПРК К- 141 «Курск» проекта 949 А «Антей», олицетворяющего мать, жену, любимую девушку моряка — ждущую на скале возле моря своего сына, мужа и парня. Стелы — символа создания российского флота с барельефами четырех адмиралов — Петра 1, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и вице-адмирала Степана Макарова.

Как рассказывает председатель Морского собрания Юлай Муратов, сейчас почти все необходимые работы по созданию мемориала завершаются. Открыты верхние люки рубки подводной лодки, рядом со скульптурой матери, ждущей сына-моряка, появилась боевая торпеда, а у основания ботика Петра I установлены барельефы адмиралов.

Автор барельефов — скульптор Альфина Ахунова, известная уфимцам как один из создателей скульптуры одинокому романтику в парке «Кашкадан» в Сипайлово, как автор барельефа Мустая Карима в башкирской гимназии № 158 и других.

В церемонии открытия примут участие генералы и адмиралы Вооруженных Сил страны, Герои Советского Союза и Герои России — уроженцы Башкортостана, ветераны Вооруженных сил и Военно-морского флота РФ, члены Морского собрания РБ и т. д.