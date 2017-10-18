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10:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в середине недели

Нижний Новгород. 18 октября. НТА-Приволжье — Небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в середине недели.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 18 октября в регионе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +11 градусов, ветер западный, 6 м/с.

19 октября ожидается также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +6 градусов и +9 градусов днем, ветер западный, 4 м/с.

20 октября синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух прогреется до +2 градусов ночью и до +6 градусов днем. Ветер северо-западный, 2 м/с.

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