Небольшие дожди ожидаются в Нижегородской области в середине недели
Нижний Новгород. 18 октября.
Нижний Новгород. 18 октября.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 18 октября в регионе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +11 градусов, ветер западный, 6 м/с.
19 октября ожидается также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +6 градусов и +9 градусов днем, ветер западный, 4 м/с.
20 октября синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух прогреется до +2 градусов ночью и до +6 градусов днем. Ветер