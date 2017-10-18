США против Японии: состоялась первая в мире битва огромных боевых человекоподобных роботов

К сражению готовились два года
Подготовка к дуэли началась еще в 2015 году, когда американцы вызвали японцев на бой. Изначально предполагалось, что роботы будут только стрелять в друг друга специальными шариками, однако японцы настояли на рукопашной схватке. Два года ушло на поиск средств и модернизацию вооружений роботов.
В решающем раунде боя, под непрерывным огнем японского робота, американцы, прикрываясь импровизированным щитом, смогли подобраться вплотную к противнику. Eagle Prime почти отпилил цепной милой правую руку японского робота, на которой было установлено основное оружие. Также, битву можно посмотреть в записи на видео:
Следующая битва: США против Китая
Следующий раунд боев огромных роботов может состояться между командой Megabots и китайской компанией Greatmetal. Китайцы ведут разработку пилотируемого боевого робота Monkey King, который может ходить на четырех конечностях для лучшей устойчивости, умеет вставать в полный рост на ноги и использовать в качестве оружие гигантский посох.