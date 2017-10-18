США против Японии: состоялась первая в мире битва огромных боевых человекоподобных роботов

К сражению готовились два года

Подготовка к дуэли началась еще в 2015 году, когда американцы вызвали японцев на бой. Изначально предполагалось, что роботы будут только стрелять в друг друга специальными шариками, однако японцы настояли на рукопашной схватке. Два года ушло на поиск средств и модернизацию вооружений роботов.

Как это было

В решающем раунде боя, под непрерывным огнем японского робота, американцы, прикрываясь импровизированным щитом, смогли подобраться вплотную к противнику. Eagle Prime почти отпилил цепной милой правую руку японского робота, на которой было установлено основное оружие. Также, битву можно посмотреть в записи на видео:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Z-ouLX8Q9UM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следующая битва: США против Китая