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09:38 (мск)

США против Японии: состоялась первая в мире битва огромных боевых человекоподобных роботов

Минувшей ночью в прямом эфире состоялась битва пилотируемого человеком американского робота Eagle Prime от компании Megabots и японского робота Kuratas от Suidobashi Heavy Industry. За дуэлью гигантских боевых машин можно было наблюдать в трансляции на Twitch и YouTube. Победителем судьи признали американского робота, которому удалось фатально повредить правую руку «японца».

К сражению готовились два года

Подготовка к дуэли началась еще в 2015 году, когда американцы вызвали японцев на бой. Изначально предполагалось, что роботы будут только стрелять в друг друга специальными шариками, однако японцы настояли на рукопашной схватке. Два года ушло на поиск средств и модернизацию вооружений роботов.

Как это было

В решающем раунде боя, под непрерывным огнем японского робота, американцы, прикрываясь импровизированным щитом, смогли подобраться вплотную к противнику. Eagle Prime почти отпилил цепной милой правую руку японского робота, на которой было установлено основное оружие. Также, битву можно посмотреть в записи на видео:

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующая битва: США против Китая

Следующий раунд боев огромных роботов может состояться между командой Megabots и китайской компанией Greatmetal. Китайцы ведут разработку пилотируемого боевого робота Monkey King, который может ходить на четырех конечностях для лучшей устойчивости, умеет вставать в полный рост на ноги и использовать в качестве оружие гигантский посох.

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