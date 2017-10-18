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09:41 (мск), источник: ЕАН

Дождь избавил Екатеринбург от опасного смога

В Екатеринбурге после начала дождя накануне вечером синоптики сняли предупреждение о смоге, сообщили агентству ЕАН в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Отметим, что, по прогнозам, до конца недели в уральской столице будут идти дождь и мокрый снег. Но зато можно свободно вздохнуть: эксперты сообщили об отсутствии случаев задымленности в воздухе.

Напомним, ранее МЧС разослало жителям Свердловской области SMS с рекомендациями не выходить лишний раз на улицу и воздержаться от использования автомобиля.

Предупреждение об опасном смоге держалось на Урале около недели. Кроме того, по соцсетям разошлась информация о надвигающемся на Свердловскую область с Южного Урала опасном облаке — то ли формальдегидном, то ли радиоактивном.

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