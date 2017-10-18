Дождь избавил Екатеринбург от опасного смога
В Екатеринбурге после начала дождя накануне вечером синоптики сняли предупреждение о смоге, сообщили агентству ЕАН в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Екатеринбурге после начала дождя накануне вечером синоптики сняли предупреждение о смоге, сообщили агентству ЕАН в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Отметим, что, по прогнозам, до конца недели в уральской столице будут идти дождь и мокрый снег. Но зато можно свободно вздохнуть: эксперты сообщили об отсутствии случаев задымленности в воздухе.
Напомним, ранее МЧС разослало жителям Свердловской области SMS с рекомендациями не выходить лишний раз на улицу и воздержаться от использования автомобиля.
Предупреждение об опасном смоге держалось на Урале около недели. Кроме того, по соцсетям разошлась информация о надвигающемся на Свердловскую область с Южного Урала опасном облаке — то ли формальдегидном, то ли радиоактивном.