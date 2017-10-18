Дождь избавил Екатеринбург от опасного смога

Отметим, что, по прогнозам, до конца недели в уральской столице будут идти дождь и мокрый снег. Но зато можно свободно вздохнуть: эксперты сообщили об отсутствии случаев задымленности в воздухе.

Напомним, ранее МЧС разослало жителям Свердловской области SMS с рекомендациями не выходить лишний раз на улицу и воздержаться от использования автомобиля.