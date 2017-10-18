У омича за неуплату алиментов забрали машину
Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области напомнили безалаберному отцу об обязательствах, однако пришлось прибегать к радикальным мерам.
Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области напомнили безалаберному отцу об обязательствах, однако пришлось прибегать к радикальным мерам.
35-летний Дмитрий Л. По решению суда обязан каждый месяц выплачивать 9 323 рублей алиментов бывшей супруге Екатерине на содержание двух детей.
Однако у мужчины нет постоянной работы, поэтому он часто ничего не пересылал жене, а если и отправлял алименты, то не полностью. Порой отец отправлял бывшей жене всего 209 рублей. Таким образом, омич с марта 2016 по октябрь 2017 задолжал 240 тысяч рублей. Впрочем,
Судебные приставы выяснили, что у мужчины есть старенькая «Нива», которая стоит возле дома должника. Приставы арестовали машину и отправили на штрафстоянку, позже автомобиль будет продан в счет погашения долга. Часть крупного долга будет погашена, но если безалаберный отец и дальше не будет выплачивать алименты, его ждет уголовное дело.