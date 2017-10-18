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09:39 (мск), источник: Om1.ru

У омича за неуплату алиментов забрали машину

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области напомнили безалаберному отцу об обязательствах, однако пришлось прибегать к радикальным мерам.

35-летний Дмитрий Л. По решению суда обязан каждый месяц выплачивать 9 323 рублей алиментов бывшей супруге Екатерине на содержание двух детей.

Однако у мужчины нет постоянной работы, поэтому он часто ничего не пересылал жене, а если и отправлял алименты, то не полностью. Порой отец отправлял бывшей жене всего 209 рублей. Таким образом, омич с марта 2016 по октябрь 2017 задолжал 240 тысяч рублей. Впрочем, горе-отца не беспокоили долги, он не пытался их погасить. Ранее за неуплату алиментов он был наказан 20 часами обязательных работ, но, судя по всему, даже эта мера не заставила его полностью выплатить долг.

Судебные приставы выяснили, что у мужчины есть старенькая «Нива», которая стоит возле дома должника. Приставы арестовали машину и отправили на штрафстоянку, позже автомобиль будет продан в счет погашения долга. Часть крупного долга будет погашена, но если безалаберный отец и дальше не будет выплачивать алименты, его ждет уголовное дело.

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