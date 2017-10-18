У омича за неуплату алиментов забрали машину

Однако у мужчины нет постоянной работы, поэтому он часто ничего не пересылал жене, а если и отправлял алименты, то не полностью. Порой отец отправлял бывшей жене всего 209 рублей. Таким образом, омич с марта 2016 по октябрь 2017 задолжал 240 тысяч рублей. Впрочем, горе-отца не беспокоили долги, он не пытался их погасить. Ранее за неуплату алиментов он был наказан 20 часами обязательных работ, но, судя по всему, даже эта мера не заставила его полностью выплатить долг.