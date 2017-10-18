19 октября в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 18 октября). 19 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Приволжского и Советского районов города.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Габишева, 1; ул. Р. Зорге, 119, 121. В это же время света не будет в поселке Кукушкино по улицам — Загородная, Озерная, Оранжерейная, Парниковая, Проселочная, Поперечно-Прогонная, Теньковская, Услонская.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся жители поселка Карьер Советского района по улицам: Агрызская, 1-я Верхняя, 2-я Верхняя, Карьерная, Откосная, Переселенческая, Песочная, Фигурная, Ягодная, 6д, 8а-8л, 10а, 14а, 16а.

Кроме того, света не будет в ряде промышленных и административных зданий Советского района Казани.