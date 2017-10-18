В Гарварде предсказали смертельно опасную вспышку на Солнце
Исследователи Гарвардского университета утверждают, что в следующем столетии на Солнце произойдет взрыв, который обернется гибелью миллионов жителей планеты.
Исследователи Гарвардского университета утверждают, что в следующем столетии на Солнце произойдет взрыв, который обернется гибелью миллионов жителей планеты.
Как сообщает New Scientist, выводу о неизбежном взрыве предшествовали многолетние наблюдения за Солнцем.
Он вызовет, по мнению ученых, нарушения в работе энергетических предприятий, спутников, интернета, а также уничтожит системы охлаждения атомных электростанций.
После взрыва Солнце станет на 30% ярче, что разрушит озоновый слой вокруг Земли.