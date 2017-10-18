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09:47 (мск), источник: Publika.md

В Гарварде предсказали смертельно опасную вспышку на Солнце

Исследователи Гарвардского университета утверждают, что в следующем столетии на Солнце произойдет взрыв, который обернется гибелью миллионов жителей планеты.

Источник: Publika.md

Как сообщает New Scientist, выводу о неизбежном взрыве предшествовали многолетние наблюдения за Солнцем.

Он вызовет, по мнению ученых, нарушения в работе энергетических предприятий, спутников, интернета, а также уничтожит системы охлаждения атомных электростанций.

После взрыва Солнце станет на 30% ярче, что разрушит озоновый слой вокруг Земли.

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