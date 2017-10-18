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10:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Впервые за сто лет в Витебске построили новую синагогу

Торжественное открытие культового объекта на улице Грибоедова состоялось вчера в присутствии представителей городской власти, раввинов, священников других конфессий, членов еврейской общины, а также многочисленных гостей.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

До этого в Витебске действовал храм на улице 1-я Колхозная. Его открыли четверть века назад в старом молитвенном доме.

Так сложилось, что судьба Витебска тесно переплетена с еврейской культурой. До революции в областном центре действовали 74 синагоги, а согласно переписи конца XIX века евреи составляли более половины городского населения.

Фундамент нового храма, который назвали Шатер Давида, заложили осенью 2015 года. Архитектор знакового для города объекта Алексей Федористов заверил, что аналогов нового здания, органично вписавшегося в архитектурный ансамбль города, в мире нет. Автор уникального проекта наполнил свое творение множеством символов и образов из творчества выдающихся еврейских творцов. Светлое просторное помещение в 550 квадратных метров украсили копии шагаловских витражей Двенадцать колен Израилевых, сделанных на стекле с внутренней подсветкой. Их мэтр писал для иерусалимской синагоги Хадассы — Медицинского центра Еврейского университета. В восточную стену молельного зала вмонтированы камни из Иерусалима, что напоминает знаменитую Стену плача.

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