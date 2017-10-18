Омичи будут отдыхать на новогодние каникулы целых 10 дней
Правительство России утвердило график праздничных дней на 2018 год. Зимние каникулы будут длинными, а майские праздники короткими.
Правительство России утвердило график праздничных дней на 2018 год. Зимние каникулы будут длинными, а майские праздники короткими.
Стал известен точный календарь выходных и праздников в следующем 2018 году.
В итоге омичи, как и все жители России, будут отдыхать на Рождество и новогодние праздники 10 дней. Кроме того, по 4 выходных дня будет дано в марте и мае.
ФОТО: E1.ru.
Что касается Нового года, то десятидневный отдых начнется с 30 декабря 2017 года и продлится по 8 января 2018 года. Таким образом, 9 января уже станет рабочим днем. Отметим, что в рамках новогодних каникул россияне смогут спокойно отпраздновать Рождество.
Следующие длинные выходные ожидают россиян 23 по 25 февраля. На День защитника отечества можно будет отдохнуть целых три дня. А вот на Международный женский день 8 Марта жителей страны ждут четырехдневные выходные. Отдыхать люди будут с 8 по 11 марта.
Зато на все майские праздники придется всего 5 выходных дней. Так, на 1 Мая отдых продлится с 29 апреля по 2 мая, а в День Победы 9 мая россияне будут отдыхать всего один день.
Но, в течение года ожидаются еще двое длинных выходных: на День России работающие граждане будут отдыхать сразу три дня, с 10 по 12 июня. А в ноябре, в День народного единства, отдых также продлится три дня — с 3 по 5 ноября.