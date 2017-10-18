В Кузбассе обсудили перспективы строительства новых разрезов и шахт

По сообщению пресс-службы обладминистрации, соглашение, заключенное между администрацией региона и институтом, рассчитано до 2020 года. В нем дается оценка действующего шахтного фонда кузбасских углей различных марок, а также объективные перспективы строительства новых шахт и разрезов. При этом учитываются потребности отечественной металлургии.