В Кузбассе обсудили перспективы строительства новых разрезов и шахт
Областная администрация заключила сотрудничество с Восточным
Областная администрация заключила сотрудничество с Восточным
В администрации Кемеровской области обсудили перспективы добычи угля с учетом нужд отечественной металлургии.
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В Кузбассе будет создана территория опережающего развития угледобывающего бизнеса. В первую очередь это касается тех предприятий, которые добывают особо ценные марки угля, необходимые для металлургии.