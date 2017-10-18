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10:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе обсудили перспективы строительства новых разрезов и шахт

Областная администрация заключила сотрудничество с Восточным научно-исследовательским углехимическим институтом.

В администрации Кемеровской области обсудили перспективы добычи угля с учетом нужд отечественной металлургии.

По сообщению пресс-службы обладминистрации, соглашение, заключенное между администрацией региона и институтом, рассчитано до 2020 года. В нем дается оценка действующего шахтного фонда кузбасских углей различных марок, а также объективные перспективы строительства новых шахт и разрезов. При этом учитываются потребности отечественной металлургии.

В Кузбассе будет создана территория опережающего развития угледобывающего бизнеса. В первую очередь это касается тех предприятий, которые добывают особо ценные марки угля, необходимые для металлургии.

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