Мост, напечатанный на 3D-принтере, открылся в Нидерландах

Сообщается, что конструкция выполнена из армированного железобетона и состоит примерно из 800 слоёв. Длина велосипедного моста составляет 8 метров, ширина — 3,5 м, а толщина — 0,9 м. Строители сообщают, что во время тестов он мог выдерживать нагрузку до 5 тонн. Ожидается, что он будет работать на протяжении как минимум 30 лет.