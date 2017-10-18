Мост, напечатанный на 3D-принтере, открылся в Нидерландах

Сообщается, что конструкция выполнена из армированного железобетона и состоит примерно из 800 слоёв. Длина велосипедного моста составляет 8 метров, ширина — 3,5 м, а толщина — 0,9 м. Строители сообщают, что во время тестов он мог выдерживать нагрузку до 5 тонн. Ожидается, что он будет работать на протяжении как минимум 30 лет.
Мост был построен в рамках проекта Noord-Om, который нацелен на то, чтобы использовать передовые технологии (в частности, 3D-печать) для строительства нового участка дороги рядом с городом Гемерт, расположенным на юге Нидерландов.
В начале года в Мадриде (Испания) открылся первый напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост.