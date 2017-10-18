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10:46 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли необычную связь между депрессией и головными болями

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Люди, страдающие от частых головных болей и мигрени, гораздо чаще страдают от депрессии и тревожных состояний, чем остальные люди, выяснили медики, опубликовавшие статью в журнале Headache.

Источник: Reuters

«Это открытие говорит нам о том, что лекарства, которые уменьшают частоту и силу головных болей, могут к тому же и уменьшить вероятность развития депрессии и подавленного настроения у этих же самых пациентов», — заявил Фу-Чи Ян из Национального медицинского центра Тайваня (Китай).

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Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные — физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна, как и многое другое. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Иногда мигрени предшествует так называемая «аура» — временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях, оцепенении или в виде проблем с речью. Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе и тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод.

Ян и его коллеги раскрыли необычную связь между мигренью, головными болями и депрессией, наблюдая за изменениями в состоянии здоровья примерно шести сотен пациентов, состоявших на учете в неврологическом отделении их клиники.

Во время этих наблюдений ученые обратили внимание на любопытный факт — люди, страдавшие от различных форм депрессии, заметно чаще становились жертвами хронических головных болей, и, аналогичным образом, люди с тяжелыми формами мигрени чаще страдали от подавленного настроения, чем остальные пациенты.

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Все это выражалось в том, что все признаки развития депрессии были примерно в два раза ярче у людей с хронической мигренью, чем у пациентов из контрольной группы, причем подобные различия наблюдались как среди пациентов с «аурой», так и без нее.

Наличие подобной связи, как считают ученые, не только говорит о наличии общих корней у болезней, но и свидетельствует в пользу того, что борьба с одним заболеванием будет способствовать избавлению от второго.

Суть этой связи пока не ясна, однако Ян и его коллеги предполагают, что и депрессия, и мигрени развиваются в том числе из-за недостатка сна, от чего страдала большая часть их пациентов.

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Во время загрузки произошла ошибка.
2 октября© Ньюстюб
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