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12:14 (мск), источник: ТАСС

Техническая ошибка стала причиной двойного начисления транспортного налога в Новосибирске

Несколько десятков тысяч жителей города и области могут получить недостоверные налоговые уведомления с неправильными обязательствами.

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Сбой, произошедший из- за централизации исчисления имущественных налогов и технических ошибок, привел к двойному начислению транспортного налога в Новосибирске, сообщил в среду в региональном пресс-центре ТАСС руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

«В этом году произошел сбой по большой категории физических лиц, и в налоговых уведомлениях отражается исчисление транспортного налога двумя налоговыми органами — и по месту жительства, и по месту, где автомобиль состоял на учете ранее. Это наша внутренняя проблема, конечно, но несколько десятков тысяч жителей Новосибирской области могут получить недостоверные налоговые уведомления с неправильными обязательствами», — отметил Легостаев.

По данным областного управления ФНС, ошибки в расчетах связаны с тем, что до 2013 года транспортный налог исчислялся по месту регистрации транспортного средства. Сейчас законодательство поменялось, и начисление налога ведется по месту проживания налогоплательщика. Решить проблему с неправильным начислением налога профильные службы пообещали в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.

Налоговая служба Новосибирской области в 2017 году планирует собрать 3 млрд 252 млн рублей имущественных налогов, что на 386 млн больше, чем в прошлом году. Общий прирост по сравнению с прошлым годом должен составить 13,5%. Транспортный налог составляет 65,7% от этой суммы, в абсолютной цифре это 2 млрд 138 млн рублей.

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