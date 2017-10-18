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12:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В части домов Ново-Савиновского района Казани 19 октября отключат воду

(Город Казань KZN.RU, 18 октября). 19 октября в части домов Ново-Савиновского района Казани будет прекращено водоснабжение.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это связано с работами по врезке вновь проложенных водопроводов.

С 9.00 19 октября до 9.00 20 октября воды не будет по адресам:
ул. Адоратского, 27, 27а, 27б, 27 В, 27/1, 31, 31а, 33, 35а (д/с № 129), 37, 37а (д/с № 391), 39, 39а, 39б, 39б к.1., 39 г, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
пр. Ф. Амирхана, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26а корп.1, 28, 30, 30/1, 32, 32 корп.1, 32а, 34;
ул. Маршала Чуйкова, 49, 49а, 53, 53а, б, 53/1, 53/2, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 57, 59, 59а, 59 В, 59 г, 63, 63а, 65, 67, 67а, 67б, 69, 69/1.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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