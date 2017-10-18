У главного храма Сочи устроили дрифт-шоу
В Сочи ночные гонщики устроили
В Сочи ночные гонщики устроили
На видео, опубликованном в соцсетях, водитель «Нивы» демонстрирует технику управляемого заноса перед центральным входом в церковь.
«Согласно общепринятым правилам поведения, к святому храму принято подходить тихо и скромно. У врат церкви верующие люди обычно останавливаются и благоговейно крестятся», — прокомментировали порталу Юга.ру священники Сочинского благочиния.
Как сообщали Юга.ру, Владимирский храм Сочи был построен на улице Виноградной в 2010 году, 28 июля 2011 года в День памяти святого равноапостольного князя Владимира и в День крещения Руси новая церковь впервые отметила престольный праздник.