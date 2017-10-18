Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Секс сокращает жизнь
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
12Юбилей Эминема
11:28 (мск), источник: ЮГА.ру

У главного храма Сочи устроили дрифт-шоу

В Сочи ночные гонщики устроили дрифт-шоу перед храмом святого равноапостольного великого князя Владимира.

На видео, опубликованном в соцсетях, водитель «Нивы» демонстрирует технику управляемого заноса перед центральным входом в церковь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Согласно общепринятым правилам поведения, к святому храму принято подходить тихо и скромно. У врат церкви верующие люди обычно останавливаются и благоговейно крестятся», — прокомментировали порталу Юга.ру священники Сочинского благочиния.

Как сообщали Юга.ру, Владимирский храм Сочи был построен на улице Виноградной в 2010 году, 28 июля 2011 года в День памяти святого равноапостольного князя Владимира и в День крещения Руси новая церковь впервые отметила престольный праздник.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь