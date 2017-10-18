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11:37 (мск), источник: Югополис

Власти Краснодара обязали вернуть земли возле Покровских озер через суд

Претензии в адрес муниципальных властей высказали депутаты ЗСК.

Источник: Югополис

В Законодательном собрании края прошло заседание парламентских комитетов, посвященное ситуации вокруг земельного участка, примыкающего к Покровским озерам в Краснодаре. В нем участвовали представители городской и краевой администраций, департаментов архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, краевого министерства природных ресурсов, а также жители города, чьи обращения послужили поводом к обсуждению проблемы.

Граждане, проживающие в непосредственной близости от Покровских озёр, жаловались на застройку земельного участка на южном берегу нижнего озера. Татьяна Хохлачёва от лица жильцов дома по улице Суворова, 151, обратилась к участникам совещания с просьбой помочь в разрешении ситуации, прекратить стройку и благоустроить набережную озёр.

В ходе совещания подтвердилось, что этот земельный участок, действительно, был передан под застройку ещё в 2008 году. Однако к строительству организация не приступила. Не было получено даже разрешение на строительство, однако на участке организована свалка строительного мусора, вырублены деревья.

В ближайшие дни департамент муниципальной собственности Краснодара подаст иск в суд о расторжении договора аренды и понуждении арендатора привести земельный участок в надлежащий вид.

Депутаты ЗСК высказали претензии в адрес муниципальных властей по поводу того, что такая ситуация возникла в принципе. Территория вокруг Покровских озёр должна полностью войти в состав зелёных зон. От городской администрации законодатели потребовали привести генеральный план и правила землепользования и застройки Краснодара в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба ЗСК.

Ранее «Югополис» сообщал о намерении краевых властей бороться со строительством ЖК на берегах Кубани и Карасунов. Судя по последним действиям, борьба не увенчалась успехом.

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