Волгоградскую молодежь приглашают снять видеоролик о любимой книге
Конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» стартует в Волгограде с 23 октября. Волгоградская молодежь расскажет, почему читать книги в наше время полезно и увлекательно.
Конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» стартует в Волгограде с 23 октября. Волгоградская молодежь расскажет, почему читать книги в наше время полезно и увлекательно.
В рамках конкурса молодым людям от 14 до 30 лет предлагается снять короткий видеоролик до четырех минут, рассказывающий в произвольной художественной форме о
Для участие в буктрейлере необходимо будет подать заявку до 6 ноября. Награждение победителей состоится 14 ноября. Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону 73−13−38.