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11:32 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградскую молодежь приглашают снять видеоролик о любимой книге

Конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» стартует в Волгограде с 23 октября. Волгоградская молодежь расскажет, почему читать книги в наше время полезно и увлекательно.

В рамках конкурса молодым людям от 14 до 30 лет предлагается снять короткий видеоролик до четырех минут, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге или ее отрывке. Организатор конкурса, которым выступает молодежный центр «Лидер», хочет привлечение внимания современного общества к книгам и пропагандировать чтение среди подростков.

Для участие в буктрейлере необходимо будет подать заявку до 6 ноября. Награждение победителей состоится 14 ноября. Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону 73−13−38.

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