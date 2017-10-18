Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
12Юбилей Эминема
11:24 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук рассказал об ограничении движения личного транспорта в дни игр ЧМ-2018

В дни проведения игр Чемпионата мира по футболу в Калининграде будет ограничено движение личного автотранспорта. При этом самим калининградцам на этот период лучше уехать из города отдыхать на природу. Об этом в среду в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград» сообщил глава города Александр Ярошук.

Источник: Новый Калининград

«Одна из 4 игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70−100 тысяч туристов. В основном они будут гулять по городу, сидеть в пабах. Все, конечно, на стадион не попадут, он ограничен по местам. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. Что касается выходного дня. Я, думаю, однозначно будут выходные Об этом сейчас договариваемся с работодателями. Люди, которые не имеют билетов, чтобы они поехали отдыхать. Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана. Понятно, как они будут ездить. Обо всем этом будем говорить горожанам. Поэтому лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу», — отметил Александр Ярошук.

Напомним, что в ноябре прошлого года правительство региона предложило во избежание транспортного и организационного коллапса объявить дни проведения игр Чемпионата мира выходными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: права не столь отдалённые, нелепые смерти и музыка Фарер
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь