Ярошук рассказал об ограничении движения личного транспорта в дни игр ЧМ-2018

«Одна из 4 игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70−100 тысяч туристов. В основном они будут гулять по городу, сидеть в пабах. Все, конечно, на стадион не попадут, он ограничен по местам. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. Что касается выходного дня. Я, думаю, однозначно будут выходные Об этом сейчас договариваемся с работодателями. Люди, которые не имеют билетов, чтобы они поехали отдыхать. Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана. Понятно, как они будут ездить. Обо всем этом будем говорить горожанам. Поэтому лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу», — отметил Александр Ярошук.