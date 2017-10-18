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12:52 (мск), источник: РИА Новости

В ГИБДД пообещали не устраивать засады на дорогах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД не смогут умышленно устраивать засады на дорогах — в соответствии с новым административным регламентом патрульный автомобиль должен быть хорошо виден, сообщил на пресс-конференции начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

Источник: РИА Новости

Так он прокомментировал сообщения СМИ, которые написали, что новый регламент якобы позволяет полицейским скрывать патрульные автомобили в неприметных местах.

Основной посыл этого пункта — что автомобиль должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения.
Александр Быков
Начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД

Он уточнил, что из этого правила есть исключение: если участок дороги аварийно опасный, если есть перелом рельефа или если это скоростной участок, то инспекторы должны руководствоваться соображениями безопасности и расположить свою машину так, чтобы не допустить нежелательных последствий.

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«Только в этих случаях допустима установка транспортного средства с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений», — подчеркнул Быков.

Он также отметил, что в регламенте закреплена норма, согласно которой сотрудники ГАИ должны все действия «по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов», которыми оборудованы все патрульные автомобили.

Новый административный регламент ГИБДД вступит в силу 20 октября. В соответствии с ним меняется процедура проверки документов на дорогах — в частности, снимается запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Кроме того, наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках.

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