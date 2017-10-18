В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»

Источник: NASA

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Астронавт Томас Стаффорд заявил, что весной этого года на космическом корабле «Союз», на котором на Землю возвращались три человека, произошла разгерметизация на заключительном этапе спуска, сообщает в среду издание Space news.

«Скоба (парашюта — ИФ) задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация — часть воздуха покинула капсулу», — заявил Стаффорд, выступая на заседании Консультативного совета аэрокосмического агентства США NASA. Отмечается, что инцидент произошел на высоте 8 км над поверхностью Земли. Позже, когда корабль снизился до 5 км, клапан открылся и давление нормализовалось.

По словам Стаффорда, случай не представлял опасности для жизни экипажа, но поставил под вопрос надежность российских космических кораблей.