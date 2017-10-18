Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Серебренников заявил о длившейся несколько лет слежке за собой
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
12Юбилей Эминема
11:14 (мск), источник: Интерфакс

В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»

По словам астронавта Стаффорда, инцидент не представлял опасности для экипажа, но поставил под вопрос надежность российских кораблей.

Источник: NASA
Читайте также
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Астронавт Томас Стаффорд заявил, что весной этого года на космическом корабле «Союз», на котором на Землю возвращались три человека, произошла разгерметизация на заключительном этапе спуска, сообщает в среду издание Space news.

«Скоба (парашюта — ИФ) задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация — часть воздуха покинула капсулу», — заявил Стаффорд, выступая на заседании Консультативного совета аэрокосмического агентства США NASA. Отмечается, что инцидент произошел на высоте 8 км над поверхностью Земли. Позже, когда корабль снизился до 5 км, клапан открылся и давление нормализовалось.

По словам Стаффорда, случай не представлял опасности для жизни экипажа, но поставил под вопрос надежность российских космических кораблей.

Инцидент произошел в апреле этого года во время спуска «Союза», однако об этом стало известно только сейчас. Как отмечает издание, судя по дате, речь идет о корабле «Союз МС-02».

8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь