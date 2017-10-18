В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»
По словам астронавта Стаффорда, инцидент не представлял опасности для экипажа, но поставил под вопрос надежность российских кораблей.
По словам астронавта Стаффорда, инцидент не представлял опасности для экипажа, но поставил под вопрос надежность российских кораблей.
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Астронавт Томас Стаффорд заявил, что весной этого года на космическом корабле «Союз», на котором на Землю возвращались три человека, произошла разгерметизация на заключительном этапе спуска, сообщает в среду издание Space news.
«Скоба (парашюта — ИФ) задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация — часть воздуха покинула капсулу», — заявил Стаффорд, выступая на заседании Консультативного совета аэрокосмического агентства США NASA. Отмечается, что инцидент произошел на высоте 8 км над поверхностью Земли. Позже, когда корабль снизился до 5 км, клапан открылся и давление нормализовалось.
Инцидент произошел в апреле этого года во время спуска «Союза», однако об этом стало известно только сейчас. Как отмечает издание, судя по дате, речь идет о корабле «Союз МС-02».