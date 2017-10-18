Тайфун «Лан» принесет в Приморье сильный ветер
Непосредственного влияния на погоду Приморья тайфун не окажет, но в Приморье усилится
Непосредственного влияния на погоду Приморья тайфун не окажет, но в Приморье усилится
В настоящий момент внимание дальневосточных синоптиков приковано к тайфуну «Лан» (порядковый номер 21). 18 октября утром вихрь находился над акваторией Филиппинского моря в районе с координатами 11,4° с.ш. и 132,5° в.д.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, сейчас он движется в
По последним расчетам гидродинамических моделей, в ближайшее время вихрь продолжит смещаться по той же траектории, а 20 октября сменит своё направление на северное.
В начале следующей недели тайфун подойдет к южным островам Японского архипелага и обрушит на них всю свою мощь.
Пройдя над югом Японии, он вновь сменит направление и продолжит движение вдоль западного побережья островов.
Непосредственного влияния на погоду Приморья тайфун не окажет, но повлияет на ветровой режим. Над континентом расположится азиатский антициклон, а над Японскими островами будет смещаться тайфун, создадутся большие градиенты давления, в результате чего в Приморье усилится