Тайфун «Лан» принесет в Приморье сильный ветер

В настоящий момент внимание дальневосточных синоптиков приковано к тайфуну «Лан» (порядковый номер 21). 18 октября утром вихрь находился над акваторией Филиппинского моря в районе с координатами 11,4° с.ш. и 132,5° в.д.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, сейчас он движется в северо-восточном направлении со скоростью 12 км/час. По мере движения тропический шторм набирает силу и уже перешел в разряд тайфуна, давление в его центре составляет 970 гПа, максимальный ветер около 65 км/ч.

По последним расчетам гидродинамических моделей, в ближайшее время вихрь продолжит смещаться по той же траектории, а 20 октября сменит своё направление на северное.

В начале следующей недели тайфун подойдет к южным островам Японского архипелага и обрушит на них всю свою мощь.

Пройдя над югом Японии, он вновь сменит направление и продолжит движение вдоль западного побережья островов.